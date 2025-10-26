

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از آغاز فرآیند ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی سال ۱۴۰۴ با ابلاغ سهمیه نهاد‌ها و بانک‌های استان یزد توسط بانک مرکزی خبر داد.

جعفری گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت تک به نشانی https://tek.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: سقف تسهیلات خویش فرمایی در سال ۱۴۰۴ دو میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه و سقف تسهیلات کارفرمایی ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.

سال گذشته یک هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی به متقاضیان نهاد‌های حمایتی استان یزد پرداخت شد.

کمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج، بنیاد برکت و علوی، فنی و حرفه، سازمان زندان ها، امور نظام وظیفه، عشایر، معاونت روستایی، استانداری حامیان قرض الحسنه نهاد‌های حمایتی محسوب می‌شوند.