به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مراسم تشییع پیکر حاج عبدالله کریمی جانباز ۷۰ درصد شهرضایی از میدان هلال احمر تا امامزاده شاهرضا (ع) شهرضا برگزار و پیکر وی در گلزار شهدای امامزاده به خاک سپرده شد.

شهید کریمی در ۱۱ اسفند ۱۳۶۴ در عملیات پدافندی در منطقه شلمچه از ناحیه دست و پهلوی چپ و پای راست و شکم به شدت مجروح و صبح دیروز پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج، آسمانی شد.

از این شهید بزرگوار ۴ پسر و ۲ دختر به یادگار مانده است.

مراسم بزرگداشت این شهید نیز، عصر امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در بیت العباس (ع) شهرضا برگزار می‌شود.