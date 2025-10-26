فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از توقيف ۵ دستگاه وانت نيسان حامل احشام قاچاق در ايست و بازرسی جاده خلخال - اسالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ همت اللهیاری، فرمانده انتظامی شهرستان خلخال اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی خلخال - اسالم هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۵ دستگاه وانت نیسان مشکوک و خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از خودرو‌ها ۱۳ رأس گوساله و ۱۹ رأس گوسفند زنده فاقد هرگونه مجوز‌های قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با اشاره به ارزش ۹ میلیاردریالی احشام قاچاق کشف شده گفت: دررابطه‌با کشفیات به‌دست‌آمده ۵ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.