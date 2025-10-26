دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی گفت: دانشگاه با سرمایه دانش خود می تواند بین صاحب نظران و فعالان این صنعت در بخش خصوصی و دولت ارتباط ایجاد کند.

همکاری صنعت و دانشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما دبیر همایش بین المللی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در برنامه سلام خبرنگار گفت این همایش در دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری وزارتخانه نفت، اقتصاد ، علوم و بسیاری از فعالان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برگزار می شود . وی گفت یکی از مهمترین دغدغه ها در این صنعت تامین مالی است چرا که این صنعت یک صنعت پیشران هست و نیاز دارد تامین مالی در آن به شایستگی انجام شود.

حاجیان گفت مهمترین کلان طرحها به صنعت نفت و گاز مربوط می شود و طبیعی است که سرمایه گذاری در آن بخصوص در بخشهای بالادستی اهمیت زیادی دارد.

وی گفت حالا دانشگاه با سرمایه دانش خود به کمک این صنعت آمده تا همفکری کند و دانشگاه علامه طباطبایی یک دانشگاه در حوزه علوم انسانی است و اینجا کمک می کند با موضوعات حقوقی، مدیریتی و اقتصادی و حتی موضوعات جامعه شناسی می تواند کمک کنند و راهکارهایی در تامین مالی طرحها بدهند. حاجیان با بیان اینکه در تامین مالی جمعی و سرمایه های خرد به سمت سرمایه گذاری در این صنعت می ایند و این بخش به اعتمادسازی مردم نیاز دارد تا تامین مالی جمعی اتفاق بیفتد و اینجا حوزه علوم انسانی می تواند موثر باشد.

دبیر همایش بین المللی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گفت در بخش اعتماد سازی بخشی از آن باید دولت انجام دهد همچنین مجلس شورای اسلامی باید به میان بیاید و سازوکار قانونی ان را ایجاد کند و بخشی از آن وظیفه دانشگاه است که باید با دید علمی و پژوهشی زمینه و بسترهای اعتماد عمومی را ایجاد کند.

وی گفت دولت بویژه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن نقش بسیار مهمی دارد مجلس شورای اسلامی برای بسترهای قانونی مناسب نقش دارد و دانشگاه به عنوان ضلع سوم می توانند بین صاحب نظران و فعالان این صنعت در بخش خصوصی و دولت ارتباط ایجاد می کند.

حاجیان گفت راهکارهایی برای این صنعت است و این همایش نشست های تخصصی دارد که راهکار ویژه خود را می د. وی گفت مثلا نشستی به عنوان تجربه های قرداد بالادستی هست که از دل آن راهکار برای روزهای پیش رو در نظر گرفته می شود . نشست تخصصی دیگردر حوزه پتروشمی و راهکار تامین مالی در ان هست.

این همایش فردا و پس فردا در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.