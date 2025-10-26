به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حسینی فرماندار آبیک، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: شهدا با ایثار و شهادت خود در برابر دشمنان، از میهن اسلامی دفاع کردند و به بالاترین افتخار یعنی شهادت در راه اسلام و قرآن نائل آمدند.

وی با تأکید بر ترویج و تبیین اهداف دفاع مقدس در میان نسل جوان، افزود: این شهدا، سند زنده نظام و انقلاب در برابر تجاوزات دشمنان به ملت ایران هستند. حرکت در مسیر ولایت و حفظ انقلاب، از سفارش‌های مهم شهداست و همگی باید مطیع رهبری و نظام باشیم.

فرماندار آبیک، اردو‌های راهیان نور را حرکتی فرهنگی برای صیانت از آرمان‌های شهدای دفاع مقدس توصیف کرد.

سرهنگ زمانی، فرمانده سپاه ناحیه امام صادق (ع) شهرستان آبیک هم شهدا را ادامه‌دهندگان راه امامان در دفاع از حریم قرآن و اسلام دانست و گفت: این شهدا با ایمان به خدا و فرهنگ ایثار و شهادت، در هشت سال دفاع مقدس در برابر تمام قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی کردند و به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

سرهنگ زمانی نیز با تأکید بر مطالعه وصایای شهدا، خاطرنشان کرد: دشمنان هرگز از توطئه علیه ملت ایران دست برنمی‌دارند، چرا که جنگ ۱۲ روزه نیز نمونه‌ای دیگر از این دشمنی بود که با هوشیاری مردم ایران به شکست انجامید.