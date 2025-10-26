پخش زنده
شهروندخرنگار با ارسال پیامی از پرداخت نشدن معوقات حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها بیشتر از ۲۰ میلبون تومان است، گلایه کرده است.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان؛ پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، از طریق بانکهای عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز میگردد و گقتنی است، مرحله اول پرداختها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت.
با وجود اعلام سازمان تامین اجتماعی، اما هنوز گلایههایی از پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد و شهروند خبرنگار ما هم با ارسال پیامی از این موضوع گلایه کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شده است.
پیام شهروند خبرنگار ما: پس از گذشت بیش از ۷ ماه از سال ۱۴۰۴ هنوز معوقات حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها بیشتر از ۲۰ میلبون تومان میباشد، پرداخت نشده است و متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هر ماه بازنشستگان را امیدوار به پرداخت مینماید ولی خبری از آن نیست.
در شهریور ماه نیز اعلام شد که با حقوق شهریور ماه معوقات پرداخت میگردد ولی این اتفاق نیفتاد لطفاً این موضوع را پیگیری بفرمایید.