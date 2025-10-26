به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جعفر پور کبگانی در نشست با روسا و نواب رئیس هیات‌های ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: ابتدا باید مسیر و چشم انداز ورزش استان بوشهر ترسیم شود در کجا هستیم و قرار است در چه جایگاهی قرار بگیریم.

وی اضافه کرد: در نشست که با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان برگزار کردیم چندین پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات ورزش مطرح شد که مهم ترن آن تشکیل شورای عالی ورزش است.

پور کبگانی به تخصیص ۴۰ میلیارد تومان به ورزش استان در حوزه عمرانی اشاره کرد و افزود: از ۲۷۰ میلیارد تومان حوزه نمایندگی این اعتبار برای زیرساخت‌های شهرستان بوشهر، گناوه و دیلم تخصیص یافت.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر هم گفت: در بخش ورزش قهرمانی رویکرد اداره کل ورزش و جوانان استعدادیابی است و برهمین اساس با اولویت مستمر در این بخش به هیات‌ها ورزشی اعتبارات تخصیص خواهد یافت.