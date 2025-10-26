

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت حساس بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار می‌شود و حضور کشتی گیران مطرح داخلی و کشتی گیران روسی می‌تواند یک دیدار پرشور و هیجان را برای تماشاگران کشتی رقم بزند.

این مسابقه از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۹ آبان ماه در سالن مهدی حاجی زاده و به میزبانی تیم استقلال جویبار برگزار می‌شود.

سرپرست مسابقات: سید بهرام موسوی

نماینده سازمان لیگ: محمود فرهنگ رنجبر

سرپرست فنی: سعید عباسی

ژوری: کامران قاسم سلطانی زاده

داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین) رضا علی اصغری (گیلان) مهدی آقاولی (تهران) داود خوش منظر (تهران) حسام امامی (خراسان رضوی)

جدول نویس: علی مجیدی (مازندران)