استاندار مازندران از خطوط تولید سایت ایران خودروی مازندران بازدید و با کارگران و مدیران مجموعه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌های صنعتی، مشکلات زیرساختی و مطالبات کارگران در بابل قرار گرفت و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از واحد‌های تولیدی استان تأکید کرد.

وی پیوند صنعت و دانشگاه را بسیار مهم دانست و بکارگیری نیروی تحصیل کرده را در این نوع شرکت‌های تولیدی لازم و ضروری دانست و سراپا نگه داشتن و همچنین فعال بودن شرکت‌های تولیدی را گامی مهم در راستای حمایت از تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، عنوان کرد.

یونسی‌رستمی با اشاره به نقش کلیدی کارخانه ایران‌خودرو بابل در اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی گفت: حمایت از تولید و رفع موانع واحد‌های صنعتی، اولویت قطعی مدیریت استان است و با تمام توان در مسیر تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد گام برمی‌داریم.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی افزود: در این بازدید، مسائل مرتبط با تأمین قطعات، زیرساخت‌های انرژی، و دغدغه‌های کارگران بررسی شد و تصمیماتی برای تسهیل روند تولید و رفع موانع اتخاذ شد..

استاندار مازندران با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای پشتیبانی از تولید گفت: بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی با هدف شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در روند رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد. کارخانه ایران‌خودرو بابل به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان، ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی دارد و حمایت از این مجموعه‌ها، گامی مؤثر در تحقق جهش تولید و رونق اقتصادی مازندران خواهد بود