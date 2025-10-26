مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به فرسودگی کابل مسی و کیفیت پایین خدمات آن هیچ چاره‌ای جز مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفرپور در کنفرانس ملی مخابرات که با شعار هم صدا برای توسعه ارتباطات در هتل المپیک برگزار شد افزود: امروز در عصر هوش مصنوعی و رونق ارتباطات، اتصال مردم به اینترنت پرسرعت امری اجتناب‌ناپذیر است و همه مشترکان خانگی، صنعتی و حوزه‌های سلامت و پزشکی از راه دور با بروز فناوری‌های جدید از قبیل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیازمند اینترنتی امن و با کیفیت هستند.

وی با اشاره به گذشت حدود صد سال از ایجاد کابل مسی گفت: در این سال‌ها انواع و اقسام فناوری‌ها روی کابل‌های مسی سوار شد، اما امروز با توجه به فرسودگی شبکه مسی و نیاز روز افزون کاربران، همانند بسیاری از کشور‌ها باید از کابل مسی به فیبر نوری مهاجرت کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از سال ۹۵ فیبر نوری در کشور کشیده شده است، اما فقط هشت درصد مشترکان از خدمات مبتنی بر فیبر نوری استفاده می‌کنند.

جعفر پور افزود: یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در کشور‌ها میزان بهره مندی مردم از فیبر نوری است و ما هم این طرح را در دستور کار قرار داریم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک روی تلفن همراه سوار شده است و راهی جز توسعه اینترنت ثابت نداریم.

وی گفت: در این شرایط با همراهی وزارت ارتباطات طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را در دستور کار قرار دادیم و کل کابل‌های مسی در مدت ۵ سال در سراسر کشور جمع آوری و تبدیل به فیبر نوری می‌شود.

در حاشیه این کنفرانس، شرکت کنندگان تولید کننده تجهیزات فیبر نوری و مودم آخرین دستاورد‌های خود را برای اجرای طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ارائه کردند .