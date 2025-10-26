تیم اسکواش خراسان جنوبی موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رییس هیات اسکواش استان گفت: تیم اسکواش خراسان جنوبی با ترکیب ۴ نفره رده ۱۳ و ۱۵ سال پسران، ۳ آبان در هم آوردی تماشایی و در مرحله فینال تیمی با نتیجه ۲ بر ۱ تیم قدرتمند تهران را کنار زد و در سکوی قهرمانی اسکواش ایران ایستاد.

طهماسبی افزود: در حالی که رشته اسکواش در روز‌های پایانی به رشته المپیاد اضافه شد، اما با آمادگی کامل در این دوره از مسابقات حاضر شد و تیم میزبان، اسکواش تهران را با نتیجه دو بر یک ازپیش رو برداشت و بر قله اسکواش ایران ایستاد.

وی گفت: اسکواش خراسان جنوبی با ترکیب ۴ نفره سید باراد طهماسبی پاشا، سید امیر مهدی خراشادی زاده، مصطفی احراری و محمد رادین عبدالهی با مربی گری محمد رضا خراشادی زاده و وحید احراری در این دوره از مسابقات حضور یافت.

رییس هیات اسکواش استان افزود: اسکواش بازان خراسان جنوبی در رده انفرادی نیز درخشیدند و در رده ۱۵ سال سید باراد طهماسبی پاشا مقام سوم مشترک را از آن خود کرد و مصطفی احراری نیز در رده ۱۳ سال به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.