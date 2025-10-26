به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌های شورای اسلامی شهر یزد از تمرکز کامل کمیته منظومه خدمات یکپارچه «یزدمن» بر موضوع راه‌اندازی بلیط‌های الکترونیکی در ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر این کمیته، چالش‌ها و راهکار‌های اجرایی صدور و استفاده از کارت‌های شهروندی «یزدمن» برای شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان بررسی شد.

مجید تجملیان با اشاره به عملکرد موفق منظومه خدمات یکپارچه «یزدمن» در چند سال اخیر در حوزه‌های مختلف شهری افزود: «یزدمن» امروز در تعدادی از خدمات شهری از جمله پرداخت بلیط اتوبوس، شهربازی‌ها، جمع‌آوری پسماند خشک و دیگر خدمات عمومی فعال است و شهروندان دارای موبایل هوشمند می‌توانند به‌راحتی با نصب برنامک یزدمن از تمام خدمات آن استفاده کنند. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۶ خدمت جدید نیز به این منظومه اضافه خواهند شد.

تجملیان ادامه داد: برای شهروندانی که دسترسی به موبایل هوشمند ندارند، کارت‌های مقوایی شهروندی یزدمن در باجه‌های فروش مستقر در پایانه‌های اتوبوسرانی و شهربازی‌ها قابل دریافت است. این کارت‌ها حاوی یک رمزینه (QR) است که به شماره موبایل و حساب شهروندی شخص متصل است و با استفاده از آن امکان بهره‌بردن از پاره‌ای از خدمات مختلف شهری وجود خواهد داشت. اما چالش اصلی ما مربوط به قشر دانش‌آموزان است که بر اساس ضوابط آموزش‌وپرورش، مجاز به همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه نیستند.

رئیس کمیته منظومه خدمات یکپارچه یزدمن توضیح داد: «برای صدور کارت شهروندی، لازم است شناسه کارت به شماره موبایل متصل شود تا رمز یک‌بار مصرف (OTP) برای فعال‌سازی ارسال شود. اما از آنجا که دانش‌آموزان هنگام مراجعه به باجه‌ها معمولاً موبایل خود را همراه ندارند، این فرآیند دچار وقفه می‌شود.»

او افزود: «در این جلسه تصمیم گرفته شد شهرداری با اطلاع‌رسانی وسیع به خانواده‌های ساکن یزد از آنان درخواست کند تا یک‌بار با به همراه داشتن موبایل خود به پایانه‌های اتوبوسرانی مراجعه کنند تا فرایند فعال‌سازی و صدور کارت برای فرزندشان انجام شود. همچنین خانواده‌هایی که چند فرزند دانش‌آموز دارند، می‌توانند به‌صورت هم‌زمان چند کارت دریافت کنند. طبیعتاً برای شارژ موجودی کارت‌های شهروندی دیگر نیازی به همراه داشتن موبایل نیست و دانش‌آموزان با بیان شماره تلفن مربوط به کارت به متصدی شارژ مستقر در پایانه، حساب شهروندی مرتبط را به هر میزان دلخواه شارژ می‌کنند.»

تجملیان با اشاره به حذف تدریجی کارت‌بلیط‌های قدیمی بانک انصار گفت: «طی دو تا سه ماه آینده، کارت‌بلیط‌های قدیمی از رده خارج می‌شوند و کارت‌های شهروندی «یزدمن» جایگزین آنها خواهند شد؛ بنابراین به همه شهروندان عزیز توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تر نسبت به مصرف تتمه موجودی خود در کارت‌بلیط‌های قدیمی و دریافت کارت‌های جدید شهروندی اقدام کنند تا در آینده هنگام استفاده از اتوبوس‌های شهری دچار مشکل نشوند. مزایای کارت‌های شهروندی یزدمن نسبت به کارت‌بلیط‌های قدیمی متعدد است که به طور خلاصه می‌توان به اولاً چندکاره بودن این کارت‌ها در اتوبوسرانی، شهربازی‌ها و ...، ثانیاً کم‌هزینه‌تر بودن نسبت به کارت‌بلیط‌های قدیمی، ثالثاً نداشتن محدودیت مبلغ پنجاه هزارتومان شارژ (مشابه با کارت‌بلیط‌های قدیمی) اشاره کرد.»

وی تأکید کرد: «مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، در صورتی که شهروندان کارت شهروندی یا برنامک یزدمن روی گوشی موبایل با خود نداشته باشند، در هنگام استفاده از ناوگان اتوبوسرانی باید هزینه بیشتری را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند؛ بنابراین همراه داشتن کارت شهروندی «یزدمن» به نفع مسافران خواهد بود. گرچه همیشه استفاده از برنامک یزدمن روی گوشی موبایل راه‌حلی ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و با قابلیت‌هایی بسیار بیشتر برای مردم عزیزمان خواهد بود.»

تجملیان در پایان با بیان اینکه شماره تلفن ۱۳۷ داخلی ۲ آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان پیرامون منظومه خدمات یکپارچه یزدمن است، گفت: «کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر و سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد آماده ارائه راهنمایی‌های لازم به همشهریان عزیز هستند تا این پروژه فاخر دوره ششم شورای اسلامی شهر به بهترین شکل اجرا شود و همه شهروندان از مزایای خدمات هوشمند شهری بهره‌مند شوند. همچنین همیشه با آغوش باز پذیرای نقد‌ها و پیشنهاد‌های سازنده مردم عزیز نیز هستیم.»