آسمان صاف و آفتابی در قزوین تا پایان هفته / کاهش نسبی دما از پنجشنبه
کارشناس هواشناسی گفت: وضعیت جوی استان قزوین طی روزهای آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی در سطح منطقه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی اعلام کرد: در این مدت، تغییرات دمایی قابل توجهی مشاهده نمیشود، اما از روز پنجشنبه با نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر، ضمن شمالی شدن سوی جریانات، کاهش نسبی دما نیز پیشبینی میشود.
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: در ارتفاعات شمالی استان، وقوع پدیده مه دور از انتظار نخواهد بود.