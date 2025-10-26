به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین قرایی که برای بازدید از چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس به بجنورد سفر کرده از تلاش‌های مسوولین استان برای برگزاری همزمان نمایشگاه کتاب استان و نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس قدردانی کرد.

دبیر شورای عالی کتاب سازمان صدا وسیما پس از بازدید مختصر از برخی غرفه‌های نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در مصلای امام خمینی بجنورد با مادر شهیدان علیرضا و ابراهیم رمضانی نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.