مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: این استان ۸۰۰ مدرسه برای رسیدن به میانگین کشوری کمبود دارد که هم اکنون ۳۸۸ مدرسه در دست احداث است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای تحقق عدالت آموزشی در استان گفت: برای گسترش نهضت عدالت آموزشی، بیش از ۲۵۰ تیم مردمی متشکل از فرهنگیان و خیران تشکیل شده است که حدود یکهزار و ۷۲۰ نفر در این گروهها سازماندهی شدهاند تا اهداف دولت در این زمینه با سرعت بیشتری محقق شود.
علیاکبر صمیمی، افزود: برای توسعه این نهضت، طرحهای گوناگونی در استان اجرا میشود که از مهمترین آنها میتوان به طرح «حامی» اشاره کرد. این طرح با مشارکت بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ معلم و خیر آموزشی اجرا میشود و هدف آن، فراهم کردن فرصتهای آموزشی برابر برای همه دانشآموزان است.
یازدهمین سفر استانی دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز از آبان امسال به آذربایجان غربی صورت گرفت که رهاورد آن علاوه بر امضای تفاهم نامههای مختلف برای احیای دریاچه ارومیه و همچنین تبیین دغدغههای نخبگان استانی، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ویژه برای توسعه استان بود.