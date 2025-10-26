از اول دی به بعد از صورتحساب کاغذی استفاده کنید، ضرر می‌کنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اینکه چه میزان از صورت حساب های کاغذی یا همان فاکتورهایی که در هنگام خرید به خریدار داده می شود، سو استفاده رخ می دهد و تخلفات صورت می گیرد از کسی پوشیده نیست و گاها برخی از ما نیز با آن دسته و پنجه نرم کرده ایم.

تقلب، کم فروشی، تبانی و قاچاق از جمله این موارد است که حالا سازمان امور مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با تعیین زمان در قانون بودجه امسال، قصد کرده تا با حذف این صورت حساب ها و استفاده از صورت حساب های الکترونیکی جریان خرید و فروش اقلام در کشور را هم رصد کرده و مانع تخلفات یاد شده شود. این را آقای محمد محمودی، کارشناس امور مالیاتی می گوید که تنها 5 درصد از سامانه مودیان فرآیند مالیات ستانی است و مابقی رصد جریان اقتصادی است. اینکه یک کالا در سراسر کشور با قیمت های مختلف فروش می رود را می توان از همین مسیر کشف و ضبط و جلوگیری کرد.

او ادامه می دهد که جریان مالی با صدور صورت حساب الکترونیک رصد و فعالیت های زیرزمینی نیز با اندک زمانی افشا خواهند شد به بیانی، شفافیت در گروی اجرای صحیح قانون است. حالا نوعی از تقلبات و تخلفات در فروش و صدور صورت حساب های کاغذی را در گزارش تصویری که در ادامه آمده است، می توانید ببینید.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما