به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی محدثی نژاد گفت: پرونده خرید و حمل ۱۸ هزار و ۹۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو تریلی، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.