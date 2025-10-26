تالار‌های بورس کالا امروز یکشنبه ۴ آبان میزبان عرضه بیش از ۳ میلیون و ۵۵۹ هزار تن انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار حراج باز یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۱۳۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی روی تابلو می‌رود.

همچنین تالار سیمان شاهد عرضه یک میلیون و ۵۷ هزار و ۶۹۳ تن سیمان است.

در تالار صنعتی ۶۳۲ هزار و ۱۰۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۴۸۵ هزار تن سنگ آهن، ۱۱۴ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۵ هزار و ۳۲۵ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس، ۲ هزار و ۲۳۰ تن روی و ۳۰۰ تن فولاد است.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۲۸۰ هزار و ۲۲۲ تن محصول است. ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۷۷ هزار و ۶۶۸ تن سیمان، ۶ هزار و ۲۸۳ تن قیر، ۷۵۱ تن عایق رطوبتی و ۲۰ تن مقاطع برنجی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۷۲ هزار و ۷۵ تن محصول شامل ۳۸ هزار تن لوب کات، ۲۱ هزار و ۱۷۲ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار و ۹۵۴ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۴۶۰ تن قیر، ۲ هزار و ۳۶۹ تن روغن و یک هزار و ۱۲۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها عرضه می‌شود.

۶۳۸ تن مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات نیز در تالار فرعی عرضه می‌شود.