پخش زنده
امروز: -
استاندار سمنان از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک تجار این استان با سفیر ایران در روسیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این نشست با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور و ایجاد فرصتهای جدید برای بازرگانان و تولیدکنندگان استان سمنان برگزار خواهد شد.
محمد جواد کولیوند پیگیری بهره گیری از رایزنان اقتصادی و بازرگانی وزرات امور خارجه در طرحهای پیشنهادی استان سمنان را خواستار شد
وی با تاکید بر ارائه پیشنهادات استانی در کنار موضوعات ملی گفت: ایجاد گروه مشترکی از استانهای مرزی و غیر مرزی برای بررسی مشکلات صادرات در دولت در حال بررسی است.
اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان همچنین راهکارهای توسعه صادرات و رفع موانع تجار و بازرگانان و صادرکنندگان را در قالب ارائه یک طرح پیشنهادی بررسی کردند.
فرج الله معماری رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست با تشریح مشکلات و تنگناهای روند طولانی و پیچیده صادرات با توجه به تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی از راهکارهای پیشنهادی کاربردی برای تسهیل در این امور را بیان کرد.