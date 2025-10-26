پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجفزاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گفت: در راستای برخورد با متخلفان صنفی ۷ هزار و ۷۴۱ مورد جریمه نقدی اعمال شده و ۲۳ واحد صنفی نیز منجر به تعطیلی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به این که ۱۶۰ هزار واحد صنفی در حوزههای مختلف در استان مشغول فعالیت هستند گفت: نظارت، بازرسی و تامین کالاهای اساسی و تسهیل شرایط برای دسترسی مردم به این کالاها سه موضوع مهمی است که باید برنامه ریزیهای لازم در این زمینه انجام گیرد.
محمد دهقان با بیان این که در بحث فرهنگ سازی برخورد با تخلفات صنفی باید به صورت جدی وارد شویم افزود: میتوان از ظرفیت مردمی نیز به عنوان ناظران افتخاری در این زمینه بهره برد.
او با تاکید بر فعال شدن بازرسیهای تخصصی در اتحادیههای صنفی خاطرنشان کرد: در این زمینه بسترهای قانونی وجود داشته و از سویی این اتحادیهها تخصص لازم در این موضوع را نیز دارند.
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این جلسه راه اندازی گشتهای مشترک بازرسی دستگاههای مربوطه در بازار و رسیدگی به تخلفها در محل وقوع تخلف را از مهمترین اهداف شکل گیری این گشتها دانست و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی کشور اجرای طرح ناظرین افتخاری را شروع کرده که در استان یزد این طرح به صورت پایلوت اجرا میشود.
محمدحسن سرابیان افزود: در این طرح افرادی که مورد تایید و وثوق هستند قرار شده به عنوان ناظرین افتخاری از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت نام شوند و به آنها کد عضویت ارائه شده تا به عنوان ناظر در سطح جامعه به صورت نامحسوس نظارت ویژهای را بر واحدهای صنفی داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: ناظرین افتخاری در صورت مشاهده تخلف، موارد را در سامانه مربوطه ثبت میکنند و در قالب یک گزارش به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میکنند تا فرایند قانونی برای رسیدگی طی شود.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که در طول هفت ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار بازرسی در سطح استان انجام شده که بخشی از این بازرسیها در قالب بازرسیهای مشترک با ۳۴ دستگاه انجام شده است گفت: در این بازرسیها به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل شده است.
سخاوت خیرخواه با بیان این که ما اعتقاد داریم که بازار باید خود تنظیم باشد و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین کند افزود:، اما در کنار این مهم، نظارتها و کنترلها نیز در بازار باید باشد.
او ادامه داد: اولویت بر تشکیل پرونده تخلف برای بازاریان و کسبه نیست و در واقع نظارتها بر مبنای کنترل بازار و ارشاد و راهنمایی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.
حسین نجفزاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان این که در حوزه کالا و خدمات از اول سال تا کنون ۱۰ هزار و ۷۷۵ فقره پرونده در خصوص تخلفات صنفی تشکیل یافته که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است گفت: در راستای برخورد با متخلفان صنفی ۷ هزار و ۷۴۱ مورد جریمه نقدی اعمال شده و ۲۳ واحد صنفی نیز منجر به تعطیلی شده است.
در این جلسه جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گزارشی از موجودی کالاهای اساسی استان را ارائه کرد.