به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح با حمایت رسانه‌ای معاندین چند روزی ادعایی مبنی بر اعتصاب غذا را مطرح کردند. ادعایی که با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته رنگ باخت و نشان داد مدعیان اعتصاب غذا که بدبخت کردن جوانان و خانواده‌ها و از بین بردن امنیت عمومی جامعه حرفه و پیشه اصلی آنان است دروغی بزرگ را به خورد حامیان رسانه‌ای خود داده‌اند و بعد از خاموش شدن دوربین‌های موبایل سر سفره غذا و مقابل بوفه واحد حسابی دل از عزا درمی‌آورند.

قصد داریم در سلسله گزارش‌هایی چهره واقعی مدعیان اعتصاب غذا را نمایان کنیم تا افکار عمومی بدانند این مدعیان با چه جرائمی و در چه شرایطی به زندان افتاده و تحت تحمل حکم قضایی هستند.

رامین حسن‌زاده امامقلی فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۷۱ یکی از لیدر‌های این اعتصاب ادعایی بوده است که از تاریخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ با جرایم ذیل محکوم و هم اکنون در ندامتگاه قزلحصار تحمل کیفر می‌کند.

رامین حسن‌زاده امامقلی به خاطر فروش ۲ کیلو و ۹۸۵ گرم هرویین، مشارکت در معرض فروش قرار دادن ۷۸ گرم شیشه، ۹۸ گرم هرویین و ۱۰۶ گرم و ۸۰ سانت محلول آبکی شیشه) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به اعدام محکوم شده است.

فرد مورد اشاره همچنین با اتهام مشارکت در نگهداری ۳۶۴ کیلو و ۸۴ گرم سودافدرین، ۲۴ کیلو و ۵۰۰ گرم هیدروکسیدیم، ۵ کیلوگرم اسیدهیدروکلریک، ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم فسفر قرمز، ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم فسفر محاکمه شد و به ۷ سال حبس محکوم شده است. (مواد مذکور به عنوان ترکیبات اصلی و مهم پیش ساز و تولید مواد روانگردان شیشه محسوب می‌شود، که از وی کشف و ضبط شده است)

رامین حسن‌زاده همچنین با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه شده و به شش ماه حبس محکوم شده است.