به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، واحد ۲ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات، پس از انجام تعمیرات میاندورهای به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.
عبدالرضا محمودیرستمی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: این واحد مطابق برنامه زمانبندی و به منظور افزایش آمادگی برای تولید پایدار در زمستان و تابستان آینده، به مدت ۱۶ روز تحت تعمیرات فشرده قرار گرفت.
وی از اجرای ۱۷ برنامه تعمیراتی برای ارتقای آمادگی واحدها در فصل جاری خبر داد و گفت: پروژههای رفع محدودیت و بازیابی توان عملیاتی واحدها تا اواخر اردیبهشتماه سال آینده ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به ۴۵ سال عمر واحدهای نیروگاه نکا تأکید کرد: با وجود فرسودگی تجهیزات، همکاران ما با تلاش مضاعف همچون سربازان انرژی، برای تأمین پایدار برق مشترکان تلاش میکنند.
وی در پایان با تقدیر از همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی یادآور شد: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و لازم است دستگاههای فرهنگی در ترویج بهینهسازی مصرف بیشتر اهتمام ورزند.