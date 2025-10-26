پخش زنده
شش ماهه مهران مدیری که قرار بود پاییز به سیما بیاید، نیامده به تیتر رسانهها تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روند تولید دو مجموعه سلمان فارسی و موسی کلیم الله هم سرعت گرفته است.
سیروس مقدم کارگردان پایتخت هم قرار است یک مجموعه جدید بسازد.
جدول پخش مجموعههای نمایشی تا نیمههای سال بعد بسته شده است.
فصل جدید کارخنده به تلویزیون امد ، این بار نوبت حضور در کارخانههایی است که در دوران دقاع مقدس ۱۲ روزه حتی یک لحظه هم فعالیت شان متوقف نشد. «کارخنده» پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه یک پخش میشود.
شبکه نمایش با چند فیلم سینمایی و مستند ایرانی و خارجی به استقبال ۱۳ ابان میرود.
ربیعه علیه بوش، شکار و تخت جمشید سر رزولت از جمله این فیلم هاست.