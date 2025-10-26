به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سیدحسین اسلامی، مدیر این شهرستان گفت: در راستای اجرای حکم و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و برابر دستور دادستانی، با حضور نمایندگان دادستان و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، ۹ مورد شن ریزی، دیوارکشی و تفکیک غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی در روستاهای معلم کلا، ولم و اسکنده از توابع بخش سرخ رود این شهرستان به مساحت ۱۹۶۰۰ مترمربع قلع و قمع شد.

اسلامی با تاکید به اینکه جهاد کشاورزی با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد، خاطر نشان کرد: مالکین اراضی زراعی و باغی بایستی قبل از هر گونه تغییر کاربری زمینهای خود، برای دریافت مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کنند و برای مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.