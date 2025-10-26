به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از دهکده توریستی حسنلو بازدید کرد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بازدید از دهکده توریستی حسنلو، این روستا را بخاطر تاریخی که دارد یکی از مهمترین روستا‌های گردشگری دانست و افزود: ما در ایران ۵۰۰ روستای هدف گردشگری داریم که از سال ۲۰۲۳، سالیانه ۸ روستا به عنوان روستا‌های کاندیدای ثبت جهانی مطرح میشوند ، در سال ۲۰۲۳ روستای کندوان در تبریز و در سال ۲۰۲۴ روستای اصفهک در خراسان جنوبی انتخاب شدند.

علی قربانی با اشاره به روستا‌های هدف گردشگری در ثبت جهانی، تصریح کرد: خوشبختانه امسال هم ۸ روستای کاندیدای ثبت جهانی داشتیم که روستای گردشگری حسنلو نیز جزو این ۸ روستا بود، روستای حسنلو که هم یک روستای با قدمت چند هزار ساله و هم یک روستای هدف گردشگری است خوشبختانه از لحاظ وضعیت تاریخی این روستا وضعیت بسیار خوب و گردشگری دارد.

وی با اشاره به شاخص‌های انتخاب روستا‌های هدف گردشگری در ثبت جهانی گفت: شاخص‌های نیازمند انتخاب شدن، فعال شدن جوامع محلی، مشارکت مردم، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی است و روی اینها تاکید میشود ،در بخش زیرساخت‌ها در این روستا اقدامات خوبی انجام شده بود و ما هم از محل اعتبارات در اختیار سازمان اعتبار خوبی برای زیرساخت این روستا تخصیص خواهیم داد که سال آینده انشالله این روستا ثبت جهانی بشود.

دهکده توریستی حسنلو با شهرت جهانی در سال ۲۰۲۵ جزو ۸ روستای هدف گردشگری در ثبت جهانی بود.