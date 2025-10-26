پخش زنده
روستای نمهیل خلخال با دارا بودن ۱۰۰ هکتار باغ انار سالانه ۶۰۰ تن محصول را تولید و روانه بازار مصرف میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل قرار است جشنواره انار ۱۶ آبان ماه در کنار رودخانه قزل اوزن برگزار شود.
بخشدار خورش رستم خلخال برگزاری دومین جشنواره ملی انار خورش رستم را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این بخش ذکر کرد و افزود: خورش رستم با برخورداری از اقلیم مناسب و باغات حاصلخیز یکی از قطبهای مهم تولید انار در استان اردبیل است.
مهدی ارجمند اظهار کرد: سالانه بیش از ۶۰۰ تُن انار مرغوب در این منطقه تولید میشود که کیفیت بالا و طعم خاص آن، محصول خورشرستم را از سایر مناطق متمایز کرده است.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر گردشگران از جشنواره انار سال گذشته، بیان کرد: نخستین جشنواره انار خورش رستم سال گذشته با حضور تولیدکنندگان و کشاورزان ۱۰ استان و استقبال بیش از ۲۰ هزار گردشگر برگزار شد و این استقبال گسترده نشان داد که جشنواره انار میتواند به بستری مؤثر برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تبدیل شود.
بخشدار خورش رستم با بیان اینکه جشنواره انار فراتر از یک رویداد کشاورزی است، اضافه کرد: این جشنواره نماد همبستگی، نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای ناشناخته منطقه به شمار میرود.
ارجمند ادامه داد: هدف از برگزاری دومین دوره جشنواره انار خورش رستم، حمایت از کشاورزان، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان محلی، ترویج صنایع فرآوری انار، توسعه گردشگری کشاورزی و جذب سرمایهگذاران در حوزههای مرتبط است.
وی با تشریح برنامههای دومین دوره جشنواره انار خورش رستم گفت: در این جشنواره نمایشگاههای محصولات کشاورزی و صنایع دستی، عرضه فرآوردههای متنوع انار، کارگاههای آموزشی برای کشاورزان، اجرای برنامههای فرهنگی و آیینی، موسیقیهای محلی و مسابقات بومیمحلی برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین غرفههای ویژه معرفی ظرفیتهای گردشگری طبیعی و فرصتهای سرمایهگذاری در بخش خورشرستم در نظر گرفته شده تا بازدیدکنندگان با ظرفیتهای منطقه آشنا شوند.
بخشدار خورش رستم با اشاره به آثار و دستاوردهای نخستین جشنواره انار، اظهار کرد: پس از برگزاری نخستین جشنواره، شاهد افزایش فروش مستقیم محصول انار، معرفی بهتر برند خورش رستم، افزایش حضور گردشگران و توجه بیشتر رسانهها به ظرفیتهای منطقه بودیم و این روند موجب شکلگیری چند طرح سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و گردشگری شده است که در مراحل بررسی و اجرا قرار دارد.
ارجمند بیان کرد: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر اینکه نقش بسزایی در افزایش روحیه امید، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همدلی در میان روستاییان و ماندگاری جوانان در منطقه دارد، حامل پیام وحدت، تلاش و خودباوری مردم سختکوش خورشرستم است.
بخشدار خورش رستم با تقدیر از همکاری استانداری اردبیل، فرمانداری شهرستان خلخال، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاههای اجرایی، شوراها، دهیاران و مردم منطقه، اضافه کرد: امیدواریم با استمرار برگزاری جشنواره ملی انار، که دومین دوره آن روز جمعه شانزدهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد نام خورش رستم به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید انار کشور و مقصدی شاخص برای گردشگری کشاورزی در ایران تثبیت شود.