به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وحید جلال زاده به عنوان نماینده ایران در سفر به هانوی ضمن امضاء سند پیش نویس کنوانسیون مبارزه با جرائم سایبری تصریح کرد: این پیش نویس پس از امضای رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

معاون وزیر خارجه در امور کنسولی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران حدود دوسال است در تدوین سند این کنوانسیون جهانی و ثبت آن، تحت نظارت سازمان ملل، نقش بسزائی ایفاء کرده است.

وی با اشاره به امضاء سند پیش نویس این کنوانسیون با هدف تسهیل و تقویت همکاری‌های سازنده بین المللی برای پیشگیری هوشمندانه و مبارزه کارآمدتر و موثرتر با مجرمان و سوء استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی گفت: از این طریق، سلامت فضای مجازی کشورمان تضمین خواهد شد.

به گفته آقای جلال زاده، تسهیل کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری ویژه کشور‌های در حال توسعه و استفاده از فناوری‌های نوینی که در اختیار برخی کشورهاست از دیگر مفاد مهم این کنواسیون بین المللی است که با تلاش جمهوری اسلامی ایران، محقق خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تلاش برای تحقق ماده ۵ این کنوانسیون درباره صیانت از حاکمیت، مواد لازم برای جرم انگاری، ظرفیت سازی و انتقال فناوری، تحقق ماده ۱۴ درخصوص سوء استفاده جنسی و ماده ۱۶ درباره انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی را بخش دیگری از اقدامات هیئت ایرانی در راستای کنشگری موثر و فعال در تدوین این سند بین المللی برشمرد.

وحید جلال زاده همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره کنواسیون جهانی مقابله با جرائم سایبری در اجلاسی که به همین منظور با حضور نمایندگانی از ۹۴ کشور دنیا و هیئت‌های بلندپایه از یکصد نهاد بین المللی در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد؛ در قالب یک سخنرانی جامع تبیین کرد.