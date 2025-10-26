پخش زنده
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران امروز، شنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴، میزبان عرضههای گستردهای از فرآوردههای هیدروکربوری در دو رینگ داخلی و بینالملل است.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی با عرضه متنوع محصولات نفتی و گازی، دست پُر در این روز حاضر شدهاند.
در رینگ بینالملل، یکی از مهمترین عرضهها به لحاظ حجم، مربوط به ۴۰ هزار تن تهمانده تصفیهشده (RCD) از سوی پالایش نفت امام خمینی (ره) است.
در رینگ داخلی نیز عرضههایی قابل توجه در دستور کار قرار دارد؛ از جمله ۵ هزار تن آیزوفید پالایش نفت شیراز، ۳ هزار تن بنزین پتروشیمی ایلام، ۳ هزار تن آیزوفید پالایش نفت اصفهان، ۳ هزار تن آیزوریسایکل و ۳ هزار تن بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس.
ثبت ارزش ۱.۳ هزار میلیارد ریال در معاملات روز نخست آبان
در نخستین روز کاری آبانماه، مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۱،۲۹۷ میلیارد ریال رسید. این رقم حاصل معاملات رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و ابزارهای مالی بود.
در این روز، ۷۰ درصد ارزش معاملات مربوط به بازار برق، ۲۰ درصد به بازار فیزیکی داخلی و ۱۰ درصد به ابزارهای مالی اختصاص داشت.
فولاد خوزستان، برترین فروشنده رینگ داخلی
بر اساس دادههای معاملاتی سوم آبان، در رینگ داخلی ۲ هزار و ۱۱۰ تن محصول از گروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی معامله شد که مجموع ارزش آن به ۲۶۱ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال رسید.
شرکت فولاد خوزستان با عرضه ۳ هزار و ۷۷۰ تن اکسیپن و رشد ۹.۸ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایه، بهعنوان فروشنده برتر از نظر حجم فروش شناخته شد. ارزش این معامله ۴۹ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال بود.
همچنین پتروشیمی شازند با فروش ۵۰۰ تن برش سنگین و ثبت ۱۴۸ میلیارد ریال ارزش معامله، عنوان فروشنده برتر از نظر ارزش فروش را کسب کرد. این محصول با رشد قیمتی ۲۷.۶ درصدی نسبت به پایه، به نرخ ۲۹۵ هزار و ۹۷۹ ریال معامله شد.
معامله بیش از ۶۵۴ میلیون کیلوواتساعت برق
بازار برق بورس انرژی ایران در سوم آبان شاهد دادوستد ۶۵۴ میلیون و ۶۵ هزار کیلوواتساعت برق به شکل سلف در تابلو مشتقه برق بود. ارزش این معاملات به ۹۰۴ میلیارد ریال رسید.
رشد معاملات ابزارهای مالی
در بازار ابزارهای مالی بورس انرژی نیز، ۱۳۱ میلیارد ریال ارزش معامله به ثبت رسید.
از جمله، ۱.۵ میلیون واحد از صندوق سرمایهگذاری سینرژی با ارزش ۳۴ میلیارد ریال معامله شد و یک میلیون ورقه گواهی ظرفیت نقدی نیز با ارزش ۸۷ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال دادوستد گردید.
همچنین ۵۲۰ هزار ورقه گواهی صرفهجویی برق عادی۰۴۱۲ با ارزش ۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۰۰ ورقه گواهی سپرده نفتای کامل به ارزش یک میلیارد ریال در تابلوهای بورس انرژی معامله شد.