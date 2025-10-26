پخش زنده
امروز: -
عباس ناصری هنرمند کاریکاتوریست ایرانی، جایزه دوم بخش کارتون بیستمین جشنواره بینالمللی طنز Caratinga برزیل ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جایزه دوم بخش کارتون بیستمین جشنواره بینالمللی طنز Caratinga برزیل ۲۰۲۵ به عباس ناصری رسید.
این مسابقه در بیستمین دوره خود با موضوع «رویاها / چالشها؛ امیدها / دستاوردها» برگزار شد و ۴۵۶ هنرمند از ۵۹ کشور در این مسابقه شرکت داشتند.
کارتون، کمیک استریپ / کمیک استریپ (با یا بدون متن به زبان پرتغالی / حداکثر یک صفحه)، کاریکاتور - موضوع: آزاد (عمودی) و کاریکاتور ادای احترام: (عمودی)، بخشهای این مسابقه بود.