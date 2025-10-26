پخش زنده
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در امور کنسولی، مجلس و ایرانیان در حاشیه اجلاس کنوانسیون جهانی مقابله با جرائم سایبری در ویتنام با مقامات این کشور و چند کشور دنیا دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وحید جلال زاده در دیدارهای جداگانه با رهبر و رئیس جمهور ویتنام، سلام گرم و متن پیام دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان را برای سفر این دو مقام عالی ویتنام به ایران به منظور تحکیم روابط و گسترش مراودات اقتصادی دو جانبه ابلاغ کرد که مورد استقبال طرفین قرار گرفت.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با معاون نخست وزیر کامبوج، وزیر دادگستری ترکیه، معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا، وزیر امنیت عمومی ویتنام و سفیر فلسطین جداگانه دیدار و درباره مسائل منطقهای و بسط و تقویت روابط دو جانبه با این کشورها گفتوگو کرد.
جلال زاده در این دیدارها بر اهمیت مراودات تجاری ایران با این کشورها و برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی و کنسولی فیمابین تاکید و با اشاره به سفر متقابل مقامات ایران و این کشورها از مواضع آنان در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی قدردانی کرد.