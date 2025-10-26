پخش زنده
امروز: -
مراسم اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه که از ۲۶ مهرماه به میزبانی استان کردستان در حال برگزاری است، فردا دوشنبه ۵ آبان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ۵ آبان همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه متولی برگزاری آن بود، به کار خود پایان میدهد.
مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم براساس برنامه اعلام شده از ساعت ۱۵ با حضور سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن فجر شهر سنندج برگزار میشود.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۳۰ متسابق خانم و آقا در ۱۰ رشته رقابتی از ۲۶ مهرماه آغاز به کار کرد که طی آن آقایان در سالن فجر و بانوان در سالن سلیمان خاطر این شهر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
همچنین دوشنبه ۲۸ مهرماه و پس از برگزاری اختتامیه بخش نغمات دینی این دوره از مسابقات، نخستین کنگره بینالمللی قرآن نِگِل با حضور قاریان، حافظان و فعالان قرآنی کُردزبان برگزار شد.
در حاشیه این دوره از مسابقات نیز ۱۲۰ محفل انس با قرآن با حضور ۳۰ تن از قاریان ممتاز و بینالمللی قرآن در شهرستانهای استان کردستان برگزار شد که بنا بر گزارشهای ارسالی استقبال خوبی از سوی مخاطبان شیعه و سنی روبهرو شد.همچنین امروز یکشنبه ۴ آبان و در آخرین روز از رقابتهای این دوره از مسابقات قرآن، فینال رشته حفظ و فینال رشته قرائت برگزار میشود و فردا پیش از مراسم اختتامیه نیز شرکت کنندگان به بازدید از اماکن تاریخی و تفرجگاهی شهر سنندج خواهند پرداخت.یادآور میشود، چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار شد.