مرحله رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) ۸ و ۹ آبان در شهرهای تهران و شیراز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه این مسابقات، اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است:
گروه B (تاریخ برگزاری ۸ آبان ماه – میزبان فارس – شیراز (ساعت ۹:۳۰) – خانه کشتی شیراز)
دیدار تیم های:
سینا صنعت ایذه – نفت و گاز زاگرس جنوبی
نفت و گاز زاگرس جنوبی – دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی – سینا صنعت ایذه
سرپرست مسابقات: ساسان خوبیاری
نماینده سازمان لیگ: آرین زمان پور
سرپرست فنی: غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری)
ژوری: محمدعلی احمدی (مازندران)
داوران درجه یک بین المللی: بهروز رضاپور (هرمزگان) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی) ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان شرقی) سالار بالی تبار (مازندران) فرشاد امیری (کرمانشاه) ححامد علیزاده (بوشهر) دانیال بابایی (مازندران)
جدول نویس: علی شهباد (کرمان)
گروه A (تاریخ برگزاری ۹ آبان ماه – میزبان تهران – رعد پدافند ارتش (ساعت ۹:۳۰) – سالن شهیدان دستجردی)
دیدار تیم های:
رعد پدافند ارتش – هیئت کشتی خوزستان
استقلال قم – هیئت کشتی خوزستان
استقلال قم – رعد پدافند ارتش
سرپرست مسابقات: قاسم علی عسگری
نماینده سازمان لیگ: سید روح اله حسینی
سرپرست فنی: محمد رحیم پور (کردستان)
ژوری: بابک امجدی (تهران)
داوران درجه یک بین المللی: محمودرضا ستوده (لرستان) بهنام شیرمحمدی (تهران) مسعود رستمی پور (تهران) مرتضی زورمند (البرز) ذبیح اله کوهستانی (البرز) میثم قوتی (تهران) مهدی سمیعی (تهران)
جدول نویس: بهزاد بدر