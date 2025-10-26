مرحله رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) ۸ و ۹ آبان در شهر‌های تهران و شیراز برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه این مسابقات، اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است:

گروه B (تاریخ برگزاری ۸ آبان ماه – میزبان فارس – شیراز (ساعت ۹:۳۰) – خانه کشتی شیراز)

دیدار تیم های:

سینا صنعت ایذه – نفت و گاز زاگرس جنوبی

نفت و گاز زاگرس جنوبی – دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی – سینا صنعت ایذه

سرپرست مسابقات: ساسان خوبیاری

نماینده سازمان لیگ: آرین زمان پور

سرپرست فنی: غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری)

ژوری: محمدعلی احمدی (مازندران)

داوران درجه یک بین المللی: بهروز رضاپور (هرمزگان) سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی) ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان شرقی) سالار بالی تبار (مازندران) فرشاد امیری (کرمانشاه) ححامد علیزاده (بوشهر) دانیال بابایی (مازندران)

جدول نویس: علی شهباد (کرمان)

گروه A (تاریخ برگزاری ۹ آبان ماه – میزبان تهران – رعد پدافند ارتش (ساعت ۹:۳۰) – سالن شهیدان دستجردی)

دیدار تیم های:

رعد پدافند ارتش – هیئت کشتی خوزستان

استقلال قم – هیئت کشتی خوزستان

استقلال قم – رعد پدافند ارتش

سرپرست مسابقات: قاسم علی عسگری

نماینده سازمان لیگ: سید روح اله حسینی

سرپرست فنی: محمد رحیم پور (کردستان)

ژوری: بابک امجدی (تهران)

داوران درجه یک بین المللی: محمودرضا ستوده (لرستان) بهنام شیرمحمدی (تهران) مسعود رستمی پور (تهران) مرتضی زورمند (البرز) ذبیح اله کوهستانی (البرز) میثم قوتی (تهران) مهدی سمیعی (تهران)

جدول نویس: بهزاد بدر