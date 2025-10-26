فردی که قصد داشت تجهیزات یکی از پست های زمینی برق در سمنان را به سرقت ببرد به علت برق گرفتگی دچار سوختگی شدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین حافظی مدیر توزیع برق شهرستان سمنان گفت : بامداد امروز چهارم آبان‌ماه، فردی با ورود غیرمجاز به داخل یکی از پست‌های زمینی واقع در جاده نظامی سمنان ، قصد داشت تجهیزات برقی این پست را به سرقت ببرد که به‌دلیل وجود سامانه‌های حفاظتی و برق‌دار بودن تجهیزات، دچار برق‌گرفتگی و سوختگی شدید شد.

وی با بیان اینکه این فرد با حضور نیرو‌های امدادی و انتظامی به بیمارستان منتقل شده است گفت : مأموران اتفاقات برق با بررسی وضعیت شبکه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی پست را انجام دادند.

مدیر شرکت توزیع برق سمنان با تأکید بر غیرقابل‌جبران بودن خطرات سرقت تأسیسات برقی هشدار داد : هرگونه اقدام برای سرقت، تخریب یا ورود غیرمجاز به پست‌ها، و دستکاری تجهیزات شبکه توزیع برق، نه‌تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه جان فرد را نیز در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد.

وی از شهروندان درخواست کرددر صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اطراف تأسیسات برقی، مراتب را فوراً از طریق شماره ۱۲۱ (اتفاقات برق) یا ۱۱۰ (پلیس) اطلاع دهند.