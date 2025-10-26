معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت فاصله بین رقم تمام شده و قیمت فروش آب بسیار بالاست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود علویان صدر گفت: براساس صورت‌های مالی ۱۴۰۲؛ قیمت تمام شده آب در مناطق شهری حداقل متر مکعبی ۴۵۰۰ تومان است که برای ۴۹ درصد از مشترکان با رقمی حدود ۴۲۹ تومان فروخته می‌شود.

وی گفت برای دو برابر الگو قیمت هزار و ۴۸۰ تومان برای هر متر مکعب محاسبه می شود و برای بیش از سه برابر الگو، قیمت ۳ هزار و ۹۰۰ هست که کمتر از قیمت تمام شده است و بیش از چهار برابر الگو ۲ هزار و ۳۰۰ تومن می‌شود و فاصله بین رقم تمام شده و قیمت فروش بسیار بالاست.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در مناطق روستایی نیز نرخ فروش هر متر معکب آب در سطح الگو ۲۲۸ تومان است. این در حالی است که قیمت تمام شده هر متر مکعب در این مناطق حدود ۷ هزار و ۹۰۰ تومان است.