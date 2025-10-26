مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین، از فعالیت هزار و ۷۴۷ نانوایی در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۶۷ واحد نانوایی به تجهیزات تأمین انرژی اضطراری مجهز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ابوالفضل مرادی، در جلسه شورای پدافند غیرعامل گفت: این اقدام در راستای افزایش تاب‌آوری خدمات حیاتی در شرایط بحرانی و تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل انجام شده است.

وی شعار امسال هفته پدافند غیر عامل را «تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اعلام کرد و از برگزاری نشست‌های تخصصی و مانور‌های آموزشی در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان خبر داد.

مرادی همچنین از برگزاری ۳۰۳ دوره آموزشی از ابتدای امسال خبر داد که طی آن ۱۴ هزار و ۵۱۶ نفر از فراگیران استان آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را دریافت کرده‌اند.

تأکید استاندار قزوین بر تجهیز نانوایی‌ها به پنل‌های خورشیدی

استاندار هم اظهار داشت: نانوایی‌ها نقش مهمی در پایداری خدمات حیاتی دارند و باید در مسیر تاب‌آوری زیرساختی تقویت شوند.

محمد نوذری، خواستار تجهیز نانوایی‌ها به پنل‌های خورشیدی شد و افزود: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در واحد‌های خدماتی، گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری و کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی است.

استاندار همچنین با تأکید بر اهمیت حوزه پدافند غیرعامل، تصریح کرد: در این حوزه باید برنامه‌ریزی دقیق و اصولی صورت گیرد و تمامی ملاحظات لازم برای مقابله با تهدیدات احتمالی مدنظر قرار گیرد.

احمدپور، معاون سیاسی استاندار هم با اشاره به اهمیت مدیریت بحران در حوزه شهری، اظهار داشت: ایمن‌سازی واحد‌های پرخطر شهری باید در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت فیزیکی و عملیاتی ادارات در مواقع بحرانی را یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت بحران دانست و افزود: صیانت از زیرساخت‌های شهری و خدمات حیاتی، از جمله اقدامات کلیدی در مسیر افزایش تاب‌آوری استان است.

معاون سیاسی استاندار همچنین با تأکید بر نقش نانوایی‌ها در تأمین امنیت غذایی، تجهیز این واحد‌ها به مبدل‌های انرژی را از اولویت‌های استان در شرایط اضطراری عنوان کرد.