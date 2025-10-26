پخش زنده
طرح اضطراری حفظ و استمرار آمادگی برای مقابله با هرگونه بحران در فرودگاه اردبیل با حضور دستگاه های امنیتی و نیروهای امداد و نجات اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به منظور ارتقای سطح آمادگی و هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و دستگاههای اجرایی مرتبط، تمرین طرح اضطراری فرودگاه اردبیل با حضور داود رضینژاد سرپرست فرودگاه اردبیل، معاونت عملیاتی اداره کل فرودگاههای استان اردبیل، مدیران واحدهای تخصصی، نمایندگان دستگاههای اجرایی مستقر در فرودگاه، اعضای کمیته مدیریت بحران و بازرسان و ناظران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد.
در این تمرین، سناریوهای مختلف طرح اضطراری با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروها و تجهیزات در شرایط بحرانی به صورت میدانی اجرا شده و عملکرد واحدهای مختلف در زمینه هماهنگی، تصمیمگیری سریع، امدادرسانی و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان اجرای این طرح، با شناسایی نقاط قوت و ضعف، بر لزوم آمادگی کامل تمامی بخشها و دستگاههای مرتبط در مواجهه با شرایط اضطراری احتمالی تأکید شد.
هدف از برگزاری این تمرین، افزایش سطح آمادگی کارکنان، ارتقای هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و استانی، اطمینان از کارایی تجهیزات و امکانات در مواقع بحرانی و تمرین تعامل بینبخشی میان دستگاههای مسئول عنوان شد.
این برنامه در راستای سیاستهای کلان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و به منظور ارتقای ایمنی پروازها، حفظ آمادگی دائمی نیروهای عملیاتی و افزایش توان پاسخگویی به شرایط بحرانی برگزار شد.