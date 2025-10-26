نام نویسی ۹ هزار دانش آموز خراسان جنوبی در طرح ملی ایران دیجیتال
تاکنون ۹ هزار دانش آموز خراسان جنوبی در طرح ملی ایران دیجیتال نام نویسی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان از آغاز طرح ملی «ایران دیجیتال» در استان خبر داد و گفت: این طرح یکی از طرحهای مهم ملی در حوزه توسعه مهارتهای دیجیتال است که با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور در حال اجراست.
بهی افزود: هدف اصلی طرح، آموزش مهارتهای دیجیتال به دانشآموزان است تا نسل جوان با فناوریهای روز دنیا آشنا شوند و برای ورود به اقتصاد دیجیتال آماده شوند.
وی گفت: بستر اجرای طرح از طریق سامانه اختصاصی «ایران دیجیتال» فراهم شده است و از مجموع ۴۴ هزار و ۵۸۵ دانشآموز فعال استان، تاکنون ۹ هزار و ۲۷۶ نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند.
مدیرکل فناوری اطلاعات استان افزود: در دوره تابستانی این طرح، سه نفر از دانشآموزان استان موفق به کسب رتبههای برتر کشوری در مهارتهای دیجیتال شدند که بهزودی از آنان تجلیل خواهد شد.
بهی با تأکید بر اهمیت توسعه مهارتهای نوین دیجیتال گفت: اجرای این طرح گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی، ارتقای توانمندیهای فناورانه و آمادهسازی نسل آینده برای اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: استان خراسان جنوبی با وجود محدودیتها، همواره در طرحهای ملی فناوری حضور فعال داشته و اجرای این طرح نیز گامی دیگر در مسیر هوشمندسازی آموزش و توسعه مهارتهای نوآورانه است.