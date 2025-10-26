پخش زنده
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امروز دستیابی به فناوریهای جدید، جز با اینترنت پرسرعت و با کیفیت محقق نمیشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی در کنفرانس ملی مخابرات گفت: امروز هیچ چارهای جز مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری نداریم و مدیران شرکت مخابرات عزم جدی برای اجرای این طرح دارند و ما هم با مخابرات همراهی میکنیم به شرطی که خدماتی با کیفیت به مردم ارایه شود.
وی افزود: امروز دستیابی به فناوریهای جدید، جز با اینترنت پرسرعت و با کیفیت محقق نمیشود.
فتاحی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داده است از همه ظرفیتهای کشور برای اجرای این طرح استفاده شود.
کنفرانس ملی مخابرات با شعار هم صدا برای توسعه ارتباطات در هتل المپیک برپاست.