



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور استانداری فارس با اشاره به رای هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورا‌های اسلامی شهر و روستا درباره بازگشت این ۲ عضو شورای شهر شیراز، گفت : این رای از سوی وزارت کشور به استان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اعلام حضور مهدی نصیری قرقانی و علی‌اکبر سلطانی ظرف ۲ روز آینده به رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغ خواهد شد.

رضایی کوچی بیان کرد: بازگشت این ۲ عضو صرفا بر اساس رای صادره خواهد بود و نیازی به مراسم تحلیف مجدد نیست، چرا که برای این ۲ عضو قبلا و در بدو ورود به شورا، تحلیف صورت گرفته است.

به دنبال صدور کیفرخواست قضایی علیه ۲ عضو شورای اسلامی شهر شیراز، مراجع قضایی دستور تعلیق موقت فعالیت آنان را صادر کردند.

این اقدام در راستای بررسی اتهامات مالی و اداری مطرح‌شده علیه این ۲ عضو انجام گرفت و پس از صدور کیفرخواست و آغاز روند دادرسی، دستگاه قضایی طی ابلاغی رسمی، تعلیق موقت آنان از شرکت در جلسات شورای شهر را به شورا و فرمانداری شیراز اعلام کرد.