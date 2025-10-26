به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری امروز در سیصد و شصت و پنجمین نشست شورای شهر با بیان اینکه ثبت نام برای انتخابات شورا‌ها یک ماه دیگر آغاز می‌شود، گفت: با ثبت نام افراد انتخابات وارد فاز اجرایی خواهد شد.

سروری در مورد مخالفت با انتخابات تناسبی تصریح کرد: متاسفانه یک بیماری ایجاد شده که خبرنگاران آنگونه که می‌خواهند مطالب را منتقل کنند. بنده گفتم، چون زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک فراهم نیست، اگر تامین آن به نتیجه نرسد ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد.

وی افزود: شورای تهران نباید نسخه آزمایشی مجلس برای انتخابات تناسبی باشد. ما نگرانیم که برای اولین بار این انتخابات برگزار می‌شود و اگر اختلالی داشته باشد به کل کشور تسری پیدا می‌کند. من زیرساخت‌ها را آماده نمی‌بینم و امیدوارم آماده شود.

شهر‌ها باید حریم داشته باشند، تهران هم در اولویت بالاتری قرار دارد



سروری در ادامه با بیان اینکه ساخت و ساز در حریم نگران‌کننده است، گفت: وزارت کشور و استانداری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. اینکه هر استاندار تصمیمی می‌گیرد، شهر را با مشکل مواجه می‌کند. تهران پایتخت کشور است و همانطور که معتقدیم همه شهر‌ها باید حریم داشته باشند، تهران در این زمینه در اولویت بالاتری قرار دارد.

واریز ۱۵ درصد پیش‌پرداخت واگن‌های چینی مترو از سوی دولت



نایب رئیس شورای شهر تهران همچنین درخصوص واردات اتوبوس به پایتخت، گفت: در سفر شهردار به چین تزریق ۱۵ درصد پیش‌پرداخت واگن‌های مترو از سوی دولت انجام شد. بازدیدی از قطار‌ها نیز صورت گرفت؛ اولین محموله آن شامل دو رام قطار بهمن ماه و مابقی به تدریج وارد می‌شود. دو رام قطار نیز هفته آینده وارد خط خواهد شد و احتمالاً در ایستگاه مریم مقدس رونمایی می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با طراحی ایستگاه مترو مریم مقدس نیز تصریح کرد: ایستگاه مریم مقدس در زمان جنگ ۱۲ روزه تقریباً آماده بود و بر اساس طراحی قبل ساخته شد، اما باید در ایستگاه‌های جدید زیرساخت‌های پناهگاهی و تاسیساتی فراهم شود

ورود ۷۵ متروباس تا پایان سال به پایتخت



سروری در ادامه با بیان اینکه ۷۵ اتوبوس سه کابین ۲۶ متری یا متروباس با ظرفیت ۳۰۰ مسافر تا پایان سال وارد تهران خواهد شد، گفت: این دستگاه‌ها با توجه به اینکه انبوه‌بر هستند، می‌توانند در ایام پیک به مدیریت تردد مسافران کمک کنند.

آیندگان درباره قرارداد‌های حمل و نقلی چین قضاوت مثبتی خواهند داشت

در ادامه نشست امروز شورای شهر ؛ میثم مظفر ، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به قرارداد چین و خرید واگن، اتوبوس و تاکسی‌های برقی گفت: کار بزرگ و تاریخی در حال رقم خوردن است و اگر آیندگان نسبت به این موضوع مطالعه کنند، می‌توانند با وجدان خود قضاوت کنند که چه کار بزرگی صورت گرفته است.



مظفر با اشاره به حضور خود در اجلاس UCLG در چین، تصریح کرد: فارغ از برگزاری اجلاس و گفت‌و‌گو‌هایی با محور مسائل جهانی؛ تمرکز کاروان اعزامی بر پیگیری قرارداد چین و خرید اتوبوس و تاکسی‌های برقی بود.



وی افزود: این سفر از این منظر ارزش ویژه‌ای داشت. البته بنده از ابتدای دوره به هیئت‌های اعزامی مدیریت شهری به کشور‌های مختلف دعوت می‌شدم و به نتیجه نمی‌رسیدم که حضور بنده در این سفر‌ها مؤثر باشد. در این سفر در عمل انجام شده قرار گرفتم که امروز با توجه به اتفاقات ارزشمندی که رخ داد، از حضور در آن خرسند هستم.



مظفر با بیان اینکه بنده از نزدیک در تمام جلسات و مذاکرات حضور داشتم، یادآور شد: کار بزرگ و تاریخی در حال رقم خوردن است و اگر آیندگان نسبت به این موضوع مطالعه کنند، می‌توانند با وجدان خود قضاوت کنند که چه کار بزرگی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: چنانچه هیئت رئیسه مصلحت بداند روایت مستقیم از سفر به چین در مورد قرارداد تولید اتوبوس‌های برقی، واگن‌ها و تاکسی‌های برقی را در صحن ارائه خواهم داد.

۱۰۰ هزار پرستار در نظام درمان کشور کم داریم

سوده نجفی ، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت:. ۱۰۰ هزار نفر کمبود پرستار در کشور وجود دارد و اگر برای جبران آن برنامه ریزی نشود نظام درمانی ما دچار مشکل خواهد شد.



نجفی ضمن گرامیداشت روز پرستار، اظهار کرد: زنجیره درمان با وجود پرستاران تکمیل می‌شود و اگر نادیده گرفته شوند، روند درمان دچار اختلال خواهد شد. نبود انگیزه کافی و مشکلات معیشتی جامعه پرستاری را با مشکل مواجه کرده و دولت و مجلس باید توجه کافی را برای حل مشکلات آنها داشته باشد.



وی افزود: نگهداشت نامناسب پرستاران و عدم جذب، باعث کمبود نیرو در این زمینه شده است. امروز شاهد این هستیم که پرستاران به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند و این آمار نگران کننده است. ۱۰۰ هزار نفر کمبود پرستار در کشور وجود دارد و اگر برای جبران آن برنامه ریزی نشود نظام درمانی ما دچار مشکل خواهد شد.



نجفی با بیان اینکه جان فشانی پرستاران را در ایام شیوع کرونا و جنگ ۱۲ روزه فراموش نمی‌کنیم، یادآور شد: برخی پرستاران در این دوران به شهادت رسیدند و همین موارد نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری آنهاست. قانون پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان آور اعلام کرده، اما به درستی اجرایی نشده است. مدیریت شهری همواره قدردان تلاش‌های آنهاست و همه تلاش خود را برای حل بخشی از مشکلات آنها به کار خواهد گرفت.

حسابرسان سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران تعیین شدند

در ادامه نشست، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره بررسی طرح تعیین حسابرسان تهران منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال جاری شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، اظهار کرد: این طرح پیش‌تر در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده بود، اما به‌دلیل برخی ملاحظات و پیشنهادات اعضا، اصلاحاتی در آن صورت گرفت. وی ضمن قدردانی از همکاری اعضا و کارشناسان در این فرآیند، اعلام کرد نسخه نهایی طرح برای بررسی و تصویب در صحن شورا ارائه شده است.

آخوندی درباره تبصره‌های این طرح توضیح داد: بر اساس تبصره اول، کلیه قرارداد‌های مربوط به حسابرسی صرفاً توسط شورای اسلامی شهر تهران منعقد می‌شود و مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مجاز به عقد قرارداد جداگانه نیستند. حق‌الزحمه موسسات حسابرسی نیز از محل اعتبارات مصوب بودجه شورا پرداخت خواهد شد و استفاده از خدمات دیگر موسسات حسابرسی در طول دوره حسابرسی برای واحد‌های مذکور ممنوع است.

وی ادامه داد: در تبصره دوم آمده است که قرارداد‌های حسابرسی مناطق ۲۲گانه و واحد‌های تابعه بر اساس روش‌های توافقی و استاندارد‌های حسابرسی تنظیم می‌شود. تبصره سوم نیز حسابرسان منتخب شورا را موظف می‌کند علاوه بر رعایت استاندارد‌های حسابرسی، عملکرد واحد‌ها را در چارچوب اساسنامه، برنامه چهارم، مصوبات شورا و بودجه سالانه بررسی و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.

رئیس کمیسیون افزود: در تبصره چهارم تأکید شده است که حسابرسان باید هرگونه محدودیت در رسیدگی، از جمله عدم همکاری واحد‌های اجرایی یا تأخیر در ارائه اسناد، را سریعاً به شورا گزارش دهند تا در کارگروه حسابرسی بررسی شود. بر اساس تبصره پنجم نیز در صورت انصراف یا ضعف عملکرد موسسات حسابرسی، کارگروه موظف است موضوع را فوراً بررسی و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی اقدام کند.

وی ادامه داد: در تبصره ششم این طرح، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها، رؤسای شرکت‌ها و معاونین شهردار موظف شده‌اند زمینه همکاری کامل با حسابرسان منتخب شورا را فراهم کنند، مدارک و مستندات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و نشست‌های مشترک برای بررسی مسائل اجرایی و پشتیبانی از عملیات حسابرسی برگزار کنند.

آخوندی در پایان با اشاره به روند حسابرسی سال جاری گفت: گزارش‌های حسابرسی سال ۱۴۰۳ نیز تقریباً تکمیل شده و امیدواریم هیئت‌رئیسه محترم شورا برنامه‌ای تنظیم کند تا این گزارش‌ها در اسرع وقت در صحن شورا قرائت شود.

اقراریان: پیگیری نظارت مؤثر بر عملکرد حسابرسان

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی، با تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه، بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد حسابرسان و پیگیری سریع موارد عدم همکاری تأکید کرد.

تشکری هاشمی: لزوم تطابق رتبه‌بندی حسابرسان با اهمیت واحد‌های شهرداری

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، با اشاره به رتبه‌بندی شرکت‌های حسابرسی، پیشنهاد کرد حسابرسان با رتبه بالاتر برای واحد‌های مهم‌تر شهرداری انتخاب شوند تا کیفیت حسابرسی تضمین شود.

آخوندی: توجیه توزیع مناطق و سازمان‌ها بین حسابرسان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالات، توضیح داد که توزیع چندین منطقه و سازمان به یک حسابرس به دلیل ضرورت انجام حسابرسی تلفیقی و آشنایی قبلی حسابرس با ساختار شهرداری صورت گرفته است. محمد آخوندی با اشاره به تجربیات چهار سال گذشته در انتخاب حسابرسان، خاطرنشان کرد که لیست نهایی با در نظر گرفتن عملکرد قبلی و برگزاری جلسات متعدد با حسابرسان و مدیران شهرداری تهیه شده است.

تشکری هاشمی: نگرانی از اولویت‌دهی به شرکت‌های کم‌هزینه‌تر

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، با بیان نگرانی از انتخاب شرکت‌های حسابرسی با هزینه کمتر، تأکید کرد که شرکت‌های معتبر و با سابقه باید برای واحد‌های بزرگ و پیچیده شهرداری انتخاب شوند.

کاشانی: تشریح فرآیند انتخاب حسابرسان و پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه

خزانه‌دار شورا، با توضیح فرآیند دعوت عمومی و نامه‌نگاری با شرکت‌های حسابرسی، اعلام کرد که پرداخت حق‌الزحمه حسابرسان به‌صورت به‌موقع و بدون وقفه انجام می‌شود تا همکاری مؤثر تسهیل شود.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا برای حسابرسی سال ۱۴۰۴ با اکثریت آرا به تصویب رسید.

بند‌های تکلیفی حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان با تأکید بر شفافیت مالی

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه رسمی خود همچنین بند‌های تکلیفی گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ شرکت شهربان و حریم‌بان را بررسی و تأیید قرار دادند. این گزارش که توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی تهیه شده بود، شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و بند‌های تکلیفی برای رفع نقاط ضعف شناسایی‌شده بود. در نهایت، بند‌های تکلیفی با اکثریت آرا به تأیید رسید.

امانی: ضرورت رسیدگی به بند‌های حیاتی گزارش حسابرسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به بند‌های ۵، ۹ و ۱۰ گزارش حسابرسی، بر لزوم رسیدگی فوری به مواردی مانند هزینه‌های مازاد بر اعتبار مصوب، عدم ارائه ریز اقلام بودجه و ثبت تغییرات سهامداران تأکید کرد. وی خواستار تعیین تکلیف این موارد توسط شهرداری تهران شد.

کاشانی: تقدیر از خدمات شرکت شهربان و حریم‌بان در بحران‌ها

خزانه‌دار شورا، با تجلیل از عملکرد نیرو‌های شرکت شهربان و حریم‌بان در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت پیگیری مسائل مالی و اجرایی این شرکت تأکید کرد.

آخوندی: تبیین انحرافات بودجه و عملکرد مالی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تشریح بند‌های گزارش حسابرسی، توضیح داد که انحرافات بودجه ناشی از تفاوت در هزینه‌های کنترل ورودی‌های بازار و حقوق و مزایا بوده و در نهایت عملکرد شرکت نزدیک به بودجه مصوب بوده است.

مظفر: پیگیری ثبت تغییرات سهامداران در مراجع قانونی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به بند ۱۰ گزارش حسابرسی، خواستار پیگیری ثبت تغییرات سهامداران شرکت در مراجع قانونی شد و تأکید کرد این امر باید در بند‌های تکلیفی گنجانده شود.

امانی: تعیین تکالیف شش‌گانه برای شهرداری و شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اعلام شش تکلیف برای شهرداری تهران و شرکت شهربان و حریم‌بان، بر لزوم انجام اقدامات لازم در زمینه‌هایی مانند پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها، تعیین تکلیف مالیات عملکرد و ارائه خلاصه صورت‌های دارایی و بدهی‌ها تأکید کرد.

علوی: پرسش درباره تمرکز نیرو‌های حراستی و شهربان

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با بیان سوال درباره تمرکز نیرو‌های حراستی در مقابل توزیع نیرو‌های شهربان در مناطق، خواستار ارائه توضیحات کارشناسی از سوی شهرداری تهران در این زمینه شد.

صادقی: پیشنهاد دعوت از شهردار برای ارائه گزارش

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به سوالات مطرح‌شده درباره شرکت شهربان و حریم‌بان، پیشنهاد کرد جلسه‌ای جداگانه با حضور شهردار تهران برای ارائه گزارش جامع در این زمینه تشکیل شود.

سروری: مدیریت مؤثر جلسه و تقدیر از عملکرد اعضا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم ادامه همکاری‌های سازنده بین اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به مسائل مالی و مدیریتی تأکید کرد.