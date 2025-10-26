به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی فریمان گفت: با اعلام این حادثه، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیرو‌های امدادی به محل اعزام شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد این حادثه به علت نامعلومی رخ داده است.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: در این حادثه، راکب موتور سه چرخ به شدت مصدوم شده بود که پس از انتقال به مراکز درمانی به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به این که علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و با دقت و توجه به جلو رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.