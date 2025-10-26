به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار داود معظمی گودرزی گفت: با پیگیری‌های شبانه‌روزی همکارانم در پلیس فتا پایتخت چهار باند تبهکار در زمینه کپی کارت‌های بانکی شهروندان شناسایی و دستگیر شدند و اقدامات ما کماکان در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مجرمین اسکیمر در پوشش مشاغلی مثل پیک‌های موتوری، جایگاه‌های سوخت، فروشندگان سیار و ... در کمین هستند تاکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان در هنگام خرید در مکان‌های عمومی مثل پمپ بنزین و دیگر نقاطی که فروشنده‌های سیار حضور دارند کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار ندهند و حتی المقدور رمز کارت را خودشان وارد کنند.