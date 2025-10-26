در شرایطی که دولت آمریکا از ۲۶ روز پیش همچنان تعطیل و امکان پرداخت حقوق حدود دو میلیون کارمند آمریکایی را ندارد و بحران بدهی‌های تریلیون دلاری آمریکا به معضلی جدی در این کشور مبدل شده، دونالد ترامپ بار دیگر جنگ تعرفه‌ای بر ضد کانادا را تشدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، بعد از آنگه مقامات کانادایی یک فیلم تبلیغاتی برضد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ساختند که در آن رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا برضد سیاست‌های تعرفه‌ای مشابه ترامپ موضع می‌گیرد، رئیس جمهور آمریکا در واکنشی تند اعلام کرد مذاکرات تجاری با کانادا را لغو و بر میزان کنونی تعرفه کالا‌های وارداتی از کانادا، ۱۰ درصد دیگر اضافه خواهد کرد.

در این فیلم تبلیغاتی ریگان گفته بود: وقتی کسی می‌گوید که بیایید روی واردات تعرفه وضع کنیم، اگرچه در ظاهر انگار کاری میهن پرستانه انجام می‌دهد، اما در بلندمدت این کار او به هر کارگر و مصرف کننده آمریکایی آسیب می‌زند، کسب و کار‌ها و صنایع را تعطیل می‌کند و شغل میلیون‌ها نفر را از بین می‌برد.