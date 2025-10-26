قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در نسل جوان، استفاده از ابزار‌های نوین آموزشی و رسانه‌ای، تقویت پیوند مدرسه و خانواده و مسجد و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و فعالان فناوری برای ارتقای معنویت و اخلاق جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در جلسه شورای اقامه نماز استان اردبیل آیت‌الله عاملی با اشاره به این مطب که ادب کائنات در یک کلمه نهفته است و آن عبارت از تسلیم در برابر خالق کائنات ، اظهار داشت: دین ما از این رو اسلام نامیده شده و ظهور دین اسلام در نماز است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: نمازگزار وقتی در برابر عظمت خالق عالم خضوع می کند، این نشان از ادب آن فرد است و نماز سفره گسترده الهی است و ما وظیفه داریم انسان ها را به سوی جمال و جلال الهی سوق دهیم.

آیت الله عاملی با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در جامعه گفت: نماز ستون دین و رمز سلامت روحی و اخلاقی جامعه است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در برنامه‌های خود سهمی برای ترویج نماز در بین نسل نو پیش‌بینی کنند.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و رسانه‌ها باید در خط مقدم تربیت دینی قرار گیرند و با همکاری خانواده‌ها، زمینه حضور آگاهانه و عاشقانه نوجوانان در نماز را فراهم کنند.

دکتر زرهانی، قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور نیز در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حمایت های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و همچنین مسئولان عالی استان از ستاد اقامه نماز گفت: استان اردبیل یکی از استان‌های فعال در اجرای برنامه‌های اقامه نماز در کشور است .

وی با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج اظهار داشت: مهمترین رسالت حکومت اسلامی نماز است و بنابراین باید فضا، فرهنگ و زمینه برپایی نماز را در همه عرصه‌ها از مدرسه تا دانشگاه، از ادارات تا رسانه‌ها را فراهم سازد تا جامعه‌ای اهل ذکر، مسئولیت پذیر و الهی شکل گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم دانش‌افزایی در زمینه معارف نماز، تصریح کرد: طبق پژوهش‌ انجام یافته در مدارس، بسیاری از دانش آموزان با فلسفه نماز آشنایی اندکی دارند و همین امر موجب کم‌توجهی به این فریضه الهی می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری بر روی رشد فکری خانواده‌ها را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه به دسترسی آسان فرزندان به اطلاعات از طریق فضای مجازی، باید با شبهات و ابهامات موجود مقابله کرد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین و هنر در ترویج نماز، یادآور شد: باید با زبان هنر و برنامه‌سازی جذاب، زمینه را برای جذب کودکان و نوجوانان به دین و اقامه نماز فراهم کرد.

در ابتدای این جلسه عبدی مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل، ضمن قرائت پیام مقام معظم رهبری به سی و دومین اجلاس سراسری نماز، به ارائه گزارشی از فعالیت های ستاد اقامه نماز در حوزه های فرهنگی آموزشی تبلیغی ، نظارت و ارزیابی ارائه کرد.

شایان ذکر است در انتهای این جلسه لوح تقدیر با امضای استاد قرائتی و انگشتری متبرک مقام معظم رهبری توسط قام مقام ستاد اقامه نماز کشور به آیت الله عاملی تقدیم شد.