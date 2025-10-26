پخش زنده
«در گذر از نقطه صفر» هر شب ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مستند به سنتها، فرهنگ و شخصیتهای اثرگذار مرزنشینان ایران میپردازد
فعالیتها و پویشهای مردمی در ایران موضوع برنامه ساعت ۱۹ است. شبکه افق این برنامه را شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۹ پخش میکند.
رادیو نمایش کد صفر هشت را هر شب ساعت ۲۳/۳۰ دقیقه پخش میکند. این نمایش داستان فردی است که در میانهٔ «دفاع مقدس دوازدهروزه» مامور شناسایی حلقهای از نیروهای وابسته به دشمن میشود.
فصلهای دوم و سوم مجموعه دالگلیش هر روز ساعت ۱۸ از شبکه چهار پخش میشود. این مجموعه داستان کارآگاهی است که در هر قسمت باید راز یک جنایت پیچیده را کشف کند.