نیرو‌های یگان حفاظت شهرداری تهران ۲ بنای غیرمجاز احداث شده از سوی افراد سودجو و فرصت طلب را در محدوده حریم منطقه ۲۲ در روستای تسنگان و کشار تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حریم‌بانان منطقه ۲۲ با اطلاع از ساخت یک بنای غیرقانونی با متراژ بالای ۸۰ مترمربع در روستای سنگان به محل اعزام شدند و به تخریب این بنای غیرقانونی در حضور مالک اقدام کردند.‌

در ادامه یک بنای غیرمجاز دیگر به متراژ ۱۴ مترمربع در ابتدای جاده کشار با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی یگان حفاظت منطقه و با حضور بیش از ده نفر از عوامل اجرایی تخریب شد.