

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی با بخش‌رسانه‌ای تیم ملی در خصوص کسب موفقیت تیم ملی فوتبال ساحلی گفت‌و‌گو کرد. علی نادری با اشاره فرا رسیدن هفته پایانی رقابت‌های لیگ‌برتر فوتبال‌ساحلی گفت:در فصل جاری شاهد برگزاری منظم لیگ برتر بودیم. در جریان مسابقات، دو اردوی تیم‌ملی برگزار شد تا عملکرد بازیکنان مورد بررسی قرار گیرد و نکات فنی لازم به آنها منتقل شود. تمامی دیدار‌های لیگ زیر نظر کادر فنی رصد شد و وضعیت بازیکنان به‌صورت مستمر ارزیابی شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی برای آماده‌سازی تیم‌ملی افزود:اردیبهشت‌ماه سال آینده رقابت‌های المپیک ساحلی آسیا در کشور چین برگزار می‌شود و تیم‌ملی برای حضور در این مسابقات آماده خواهد شد. با این حال، هدف اصلی ما حضور قدرتمند در مرحله‌ی مقدماتی جام‌جهانی و دستیابی به نتایج مطلوب در این رقابت‌هاست.

علی نادری در ادامه گفت: برای موفقیت در رویداد‌های آتی به خصوص جام جهانی نیازمند تغییراتی در ترکیب تیم ملی هستیم. در همین راستا، بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای به اردو دعوت شدند تا ضمن کسب تجربه، برای آینده تیم‌ملی آماده شوند. بدون شک در دو سال آینده برخی از بازیکنان فعلی شرایط حضور در تیم‌ملی را نخواهند داشت و لازم است از هم‌اکنون روند جایگزینی آنها آغاز شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال‌ساحلی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد:برای ارتقای سطح فنی بازیکنان جوان، نیاز به برگزاری بازی‌های تدارکاتی فراوان داریم تا این بازیکنان تجربه گ‌ی بین‌المللی لازم را کسب کنند. هدف ما این است که با ترکیبی نو، تازه‌نفس و قدرتمند در مسابقات آتی شرکت کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: در تیم‌ملی هیچ بازیکنی جایگاهی أمن و دائمی ندارد. ملاک انتخاب، عملکرد، کیفیت فنی و انگیزه‌ی بازیکنان است. تلاش می‌کنیم ترکیبی از بازیکنان جوان، باانگیزه و توانمند را برای آینده تیم‌ملی آماده کنیم.