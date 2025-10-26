با اجرای «طرح نیایش» هزار و ۷۰۰ دانش آموز فریمانی با نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی، آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزش و پرورش فریمان گفت: طرح نیایش در بهار تعلیم و تربیت در قالب گفتمان نماز دانش آموزی، همایش بانوان محلات، دوره آموزشی مبین و نیک نماز در دبستان شهید چمران فریمان اجرا شد.

محمد کریمی شادی افزود: این طرح با حضور چهار تن از اساتید مرکز تخصصی نماز در مقاطع سه گانه مدارس شهرستان فریمان و ۹ گفتمان دانش آموزی با موضوع نمازشناسی و پاسخ به شبهات نماز و آموزش عملی نماز در سطح مدارس شهرستان فریمان برگزار شد.