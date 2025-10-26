مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند از مرمت و ساماندهی آثار و بناهای تاریخی و ارزشمند این شهرستان خبر داد.

آثار و بناهای تاریخی و ارزشمند نهاوند ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن جانجان گفت: یکی از این آثار که قدمتی هزاران ساله دارد مسجد جامع شهر نهاوند است که با نام مسجد امام حسن مجتبی نام گرفته است.

او افزود: امسال با توجه به اهمیت موضوع و فرسودگی جداره‌های مسجد جامع که از قدیمی‌ترین مساجد شهر نهاوند است، کار مرمت و بازسازی فضای بیرونی نسجد، جدار‌های قدیمی و سقف آن آغاز شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاوند تأکید کرد: همچنین علاوه بر این طرح حدود ۵ اثر تاریخی و ارزشمند نهاوند هم که نیاز به مرمت و بازسازی و نوسازی دارند هم عملیات مرمت آنها آغاز شده که قرار است تا پایان سال ۴ مرمت، بازسازی و ساماندهی ۴ اثر تمام شود.

جانجان گفت: در سفر وزیر میراث فرهنگی به نهاوند اعتبار مناسبی برای مرمت و نوسازی و بازسازی بنا‌های تاریخی و ارزشمند نهاوند تخصیص یافت که به مرور در حال جذب شدن است.

او افزود: تملک خانه صمصام که سال هاست بعنوان طرح ویژه میراث فرهنگی تعریف شده را امسال با ۵ ونیم میلیارد تومان توانستیم یک ونیم دانگ آن را تملک کنیم که تاکنون به تملک ۳ دانگ آن رسیده آیم که قرار استتا پایان سال آینده این بنای تاریخی خریداری و در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

در نهاوند ۳۲۷ اثر تاریخی ارزشمند وجود دارد که تاکنون ۱۱۰ اثر از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.