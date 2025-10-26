پخش زنده
سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرد: با نزدیک شدن سدهای امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به مرز حجم مرده، استفاده اضطراری از این ذخایر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگزاده، به وضعیت سدهای تهران اشاره کرد و گفت: به جزء سد طالقان، سایر سدهای تهران شامل امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به حجم مرده خود نزدیک شدهاند.
سخنگوی صنعت آب کشور توضیح داد: حجم مرده به معنای بخشی از گنجایش سد است که برای ذخیرهسازی رسوب و در برخی موارد، برای بهینهسازی تولید انرژی در پروژههای برقآبی در نظر گرفته میشود. معمولاً تلاش میشود که در شرایط نرمال از حجم مرده استفاده نشود، اما با توجه به بحران آب، ما ناچار به استفاده از این حجم مرده در سدها، به ویژه در سد ماملو هستیم.
بزرگزاده افزود: برای این منظور، یک سیستم پمپاژ موقت طراحی کردهایم که با استفاده از ایستگاههای پمپاژ، آب را به مجاری بالاتر منتقل میکند.
وی همچنین به ضرورت کنترل کیفیت آب اشاره کرد و گفت: برای حفظ کیفیت آب، اقدامات تمهیدی بیشتری انجام میدهیم، زیرا کیفیت آب برای ما خط قرمز است.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: ما با استفاده از روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلف، تلاش میکنیم تا کیفیت آب را حفظ کنیم و از این طریق به مدیریت بحران آب کمک کنیم.
وی از طراحی سامانه پمپاژ موقت و اجرای اقدامات فیزیکی و شیمیایی برای جلوگیری از افت کیفیت آب خبر داد و تأکید کرد که حفظ استانداردهای کیفی آب در اولویت مدیریت منابع آبی پایتخت قرار دارد.